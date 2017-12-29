Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 15. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 77-79 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını aktaran Obradovic, “Bu akşam maça çok iyi hazırlandık. İlk çeyreği hazırlandığımız gibi oynadık. Ondan sonra yaptığımız her şey birkaç dakika hariç çok kötüydü. En kötü oynadığımız maçlardan biri olan Maccabi Fox Tel Aviv maçından sonra bu akşam da aynı şekilde kötü oynadık. Bu şekilde olduğunda ilk sorumluluk koçtadır. Neden aynı faulleri ve hataları yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorunumdu. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar Maccabi maçı hariç bugünkü gibiydi. Çok kritik noktalarda kalan maçlarda kötü reaksiyon gösteriyoruz. Takıma yardımcı olmam gerekiyor bu da benim görevim” şeklinde konuştu.

“BAZEN TAKIM GİBİ DAVRANMIYORUZ”

Sırp başantrenör, taraftara oluşturduğu güzel atmosfer ve destek için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Taraftara müthiş atmosfer için çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımızda oluyorlar. Beni en üzen noktalardan birisi de bu. Güvenip buraya geliyorlar ve bazen takım gibi davranmıyoruz.”

“ÇOK FAZLA SORUNUMUZ VAR”

Topu doğru çeviremediklerini dile getiren Obradovic, “Çok fazla sorunumuz var bu çok net. Topu doğru çeviremiyoruz. Aslında çok basit. Hücumda böyle bir sorununuz var çalışılıyor ama maçta çok farklı reaksiyon geliyor. Taveres içeride olsa da olmasa da biz hazırdık. Bu bizim için sürpriz olmadı” açıklamasını yaptı.

“DONCİC ÇOK İYİ BİR OYUNCU”

Luka Doncic ile ilgili sorulan bir soruya ise Obradovic, “Doncic gerçekten çok iyi bir oyuncu şu ana kadar çok iyi oynadı. Madrid teknik heyetini de tebrik ediyorum bunun için. Gelecek onun kararı ona sorulacak bir soru” yanıtını verdi.

PABLO LASO: “EKSİK KADRO İLE DİK DURMAYI BAŞARDIK”

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, savunmada daha iyi olduklarını ifade ederek, “Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık” dedi.

THY Euroleague’in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’u 77-79’luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, “40 dakika boyunca iyi oynadık. Fenerbahçe Doğuş çok agresif başladı. İlk başta hiç sayı bulamadık. İkinci çeyrekte daha fazla sayı bulduk. Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık. Son saniyeye kadar savaştık. Bu salondaki atmosfere alışmaya başladık. Geçen sene Fenerbahçe’ydi bu sene biz” şeklinde konuştu.

“DONCİC İLE GURUR DUYUYORUZ”

Pablo Laso, genç oyuncu Luka Doncic ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Doncic çok iyi bir oyuncu. Çok farklı savunmacılara alışkın bir oyuncu. Gereğini yapıyor ve değişik pozisyonlarda oynayabiliyor. Hep doğru kararları verebilecek mi diye endişelerim oluyor ama her zaman kararları veriyor. Bugün 10 asist yaptı bu da en güzel göstergesi. Takıma hep katkıda bulunuyor. 8 ribaundu da var. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takım için oynuyor. Takıma 13 yaşındayken katıldı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bu salonda Fenerbahçe Doğuş’a karşı triple-double yapamadığı için biraz üzgündü. Ben onu çok fazla düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Thompkins’in performansına da değinen Laso, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı.

“Thompkins 4 numaralı pozisyonda oynuyor. İyi oyuncuların kaliteleri farklı pozisyonlarda oynayabilmeleriyle gösteriliyor. Fenerbahçe Doğuş’a karşı iyi oynadı. Bize alan oluşturdu. Hem savunmada hem de hücumda çok iyiydi. Gerektiğinde içeri girerek, gerektiğinde de dışarıdan katkı verdi.”