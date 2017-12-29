Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin ilk yarı performansını değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, yaşadıkları olumsuzluklara vurgu yaparken, takımın kırılgan bir yapısı olduğunu ifade etti. İlk yarı boyunca tahminlerinin çok ötesinde olumsuzluklar yaşadıklarını dile getiren Kocaman “Sert inişler yaşadık ve öne doğru hamleyi yapabilmek için bir adım geç kaldık. İlk yarıda kırılgan bir yapıya sahiptik. Hedefimiz bu kırılgan hâli ortadan kaldırıp, daha güçlü hâle gelebilmek. Güçlü, disiplinli, pozisyona saygılı oyunumuzu bir adım daha öteye götürdüğümüzde saha içinde istediğimizi elde edebiliriz” yorumunda bulundu. Konya maçının son anlarında Valbuena’nın yaptığı kafa vuruşunu hatırlatan Aykut Hoca “Serkan, inanılmaz bir kurtarış yaptı. İlk yarıyı lider ya da en azından zirvenin 1 puan gerisinde tamamlayabilirdik” diye konuştu.



Kozumuz taraftarımız

Aykut Kocaman, transfer süreciyle ilgili olarak ise pek umutlu konuşmadı. “Takviye yapabilirsek çok iyi olur” diyen tecrübeli teknik adam “Ama yabancı kontenjanımız dolu. Yerli transferi de kolay değil. Yönetimle oturup nasıl dönüşüm yapacağımız konusunu konuşacağız. Transferi açabilmemiz için yabancı oyuncu göndermemiz gerekiyor. Bu kolay değil. Ayrıca UEFA tarafından sürekli denetimdeyiz” açıklamasında bulundu. “En büyük transferimiz oyuncuların sahadaki verimliliğini arttırmak olacak” yorumunu yapan Aykut Hoca “Kapasiteli ve kuvvetli bir takımımız var. Bizi bir adım daha ileriye taşıyacak şey daha fazla bir arada olmak bol tekrar yapmak” dedi. Fenerbahçe’nin gücünü tribünden aldığını ifade eden Kocaman, belirtirken “Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın yeter” diyerek şampiyonluk inancını vurguladı.

Jannsen’i kural bağlıyor

Fenerbahçe’nin bir numaralı golcüsü Vincent Janssen’in devre arasında Türkiye’den ayrılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve ikinci yarıda Tottenham’a dönmeyi düşünmediğini belirten Hollandalı oyuncu sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacağını belirtti. Tottenham’ın, Janssen’i Napoli’ye satma hayali ise ancak sezon sonunda mümkün. Zira bir oyuncu aynı sezon içinde en fazla 2 farklı takımda oynayabilir. Sezona Tottenham’da başlayan, Jannsen bu sezon Fenerbahçe’de forma giydiği için Napoli’de oynayamaz. Bu arada Fernandao da takımda kalacak. Cruzeiro’nun fiyatı kırma çabası üzerine kapıları kapatan Fenerbahçe, sambacıyı elde tutacak.