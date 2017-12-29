Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da Buca maçının ardından ilk yarı dönemi kapanırken, teknik direktör Fatih Terim, ocak ayının 7’sinde başlayacak kampa kadar enerjisinin büyük bölümünü transfere harcayacak. Öncellikle sol bek konusunu halletmek isteyen tecrübeli hoca, Juvenstuslu Asamoah ve Atletico Madridli Filipe Luis için “Uygundur” raporunu verdi. Asamoah transferiyle ilgili olarak “Çalışmalar olmuş. Asamoah gelebilir de, gelmeyebilir de” diyen Terim, önümüzdeki hafta sonuna kadar konunun netlik kazanmasını istiyor. Terim’in hassas noktası zaman... Gelecek yeni sol bekin kampa yetişmesini dileyen Terim, bütün şartları seferber etmeye, bütün bağlantılarını kullanmaya hazır. Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler üzerinde de duran tecrübeli hoca, golcü ihtiyacı olduğu tespitinde de bulundu.



Eren’den sadece 1 gol

İlk yarıda 14 gol 4 asistlik harika bir performans ortaya koysa da zaman zaman düşüş yaşayan ve son 2 haftada beklentilerin altında kalan Bafétimbi Gomis’in çok yorulduğunu düşünen Terim, Fransız oyuncuya bir partner arayışına başladı. Son oynanan kupa maçında 1 asist yapan Eren Derdiyok’un bu sezon ortaya koyduğu tablo pek içi açıcı değil. Şu ana kadar toplamda 16 maçta forma giyen ve 559 dakika süre alan Eren Derdiyok, yalnızca 1 gol kaydetti. Eren’in yetersiz kaldığını düşünen Terim, uygun bir alternatif bulunması hâlinde golcü alınmasını istedi. Süper Lig içinden de bir liste oluşturacak tecrübeli teknik adam, scout ekibinden İspanya, İtalya, Brezilya, Almanya ve İngiltere’den tarama yapılmasını ve kendisine rapor edilmesini istedi.

ALAÇAYIR, O SÖZLERİ YALANLADI

‘Kendimi yakarım’ demedim

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref Alaçayır “Terim gelirse kendimi yakarım” şeklinde bir ifade kullanmadığını belirtti. Alaçayır “Kaynak göstermeden, hatta beyanat vermişim gibi, tarafıma yakıştırılan gayriciddi sözleri gülerek karşılarken, şimdilerde rahatsızlık vermesi yanında hukukun da sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Başkanımızın da katılımı ile yönetim kurulunun “oy birliği” ile bir kararı almasından sonra Galatasaray’ın menfaatlerinin üzerinde bir eylem, işlem veya tutum olamaz” diye konuştu. Öte yandan Alaçayır ile Cengiz Özyalçın’ın yeni yönetimde yer almayacağı kesinleşti.