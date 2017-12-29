Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Everton için bavullarını toplayan Cenk Tosun için gelen son teklif bomba etkisi yaptı: 28 milyon avro... Uzun süredir yıldız golcü için İngiliz kulüpleriyle görüşme halinde olan Beşiktaş yönetimi, Everton’dan gelen 20 milyon avroluk ilk teklifi reddetmişti. Cenk için ısrarını sürdüren Everton bu defa 22 milyona avroya çıktı. Ancak Beşiktaş için Cenk Tosun’un değeri daha fazlaydı ve bu teklife de olumlu bir dönüş yapılmadı. Ada’dan gelen son iddia büyük heyecana yol açtı. İngiliz The Guardian gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Everton’ın Cenk Tosun için 28 milyon avroluk teklifte bulunduğunu yazdı.

En değerlisi olacak

The Guardian’ın spor editörlerinden Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon avroya el sıkıştığını iddia etti. Aarons sosyal medyadan transferi duyururken Cenk Tosun’un 1 Ocak’ta ara transfer döneminin başlamasıyla Everton kadrosuna katılacağını ifade etti. İddiaların arkası kesilmedi. İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Sun ise yıldız golcünün İngiltere’ye giderek sağlık kontrolünden geçtiğini satırlarına taşıdı. 26 yaşındaki futbolcunun Everton’dan yıllık 4 milyon avro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı oyuncu İngiliz ekibine transferinin gerçekleşmesi durumunda yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu unvanını ele geçirecek.

Vedalar hüzünlüdür

Everton yolundaki Cenk Tosun dünkü maçta duygu dolu anlar yaşadı. Maç öncesi ve oyundan çıktıktan sonra tribünlere çağrılan futbolcu yüz ifadesiyle adeta taraftarlarıyla vedalaştı. Şenol Hoca’nın üçlü çeken oyuncusuna bakışı ‘gitme’ der gibiydi.