Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventuslu Asamoah’tan gelen olumsuz haberler üzerine alternatiflere yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gözünü İtalyaya çevirdi. Fatih Terim'in İnter’de forma giyen Brezilyalı yıldız Dalbert Henrique Chagas Estevao için harekete geçtiği öğrenildi.

KİRALANACAK



Habertürk'ün haberine göre; transferle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, Galatasaray’ın menfaatleri için kişisel dostluklarını da kullanacağını söyleyen Terim’in, sezon başında Fransa’nın Nice kulübünden 20 Milyon euroya İnter’e transfer edilmesine karşın yeterince forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncuyu, uygun bir bedelle kiralamak istediği konuşuluyor.

MAİCON'UN YANINA BİR BREZİLYALI DAHA



Şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde gözüken Dalbert için satın alma opsiyonu da gündeme alınacak. Galatasaray hem sol bek hem de orta sahanın solunda oynayabilen Brezilyalı oyuncu transfer edilebilirse, Maicon, Fernando ve Mariano’nun ardından bu sezon transfer edilen 4. sambacı yıldız olacak.

İNTER'E UYUM SAĞLAYAMADI



Nice formasıyla geçen sezon 38 maça çıkıp 4 gol atan Dalbert, İnter’de uyum problemi yaşadı ve ikinci plana itildi. Serie A’da 18 maçın sadece 8’inde oynayan Sambacı, bunların sadece 3’ünde 11’de çıktı.

İki kez 90 dakikayı tamamlayan Dalbert, oynadığı son 3 maçta toplam 53 dakika süre alabildi. Devler Ligi’nde 2 maçta toplam 47 dakika sahada kalan Dalbert yedek kalmaktan bir hayli mutsuz.