Galatasaray'da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul'de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde: 

Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 13-20 Ocak 2018’de yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Dursun Aydın Özbek (6602) ve Mustafa Cengiz (10649) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir. 
Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu'nda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri sicil kurulunca incelenmiş olarak, müracaat sırasına göre aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımla, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar. 

Başkan Adayı 
6602 Dursun Aydın Özbek 
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları 
5366 Özkan Olcay 
6939 A.Nasuhi Sezgin 
6532 Osman Kocaman 
8993 Mehmet Dedeoğlu 
9461 Can Topsakal 
11359 Ahmet Cebeci 
11671 İsmail Sarıkaya 
11982 H.Murat Atay 
12281 Ural Aküzüm 
13415 Ali Yüce 
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları 
10771 Mehmet Onultan 
13004 Cevat Genç 
13443 Burçin Aslan 
14393 Serdal Koç 
16207 Ozan Oral 
Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları 
6886 Cengiz Ergani 
9572 Selim Önen 
11026 Levent Yaz 
Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları 
12211 Tolga Erem 
13000 Ahmet Tirali 
15371 Coşkun Aras 
Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları 
6514 İ.Serdar Eder 
6827 Çetin Öztürk 
7593 Hayri Gürkan Eliçin 
8377 Ali Tüzmen 
8934 A.Esat Tansev 
9624 Özcan Karamahmutoğlu 
11143 Hakan Melek 
Sicil Kurul Yedek Üye Adayları 
7782 Nihal Özfırat 
8924 Ömer Faruk Dak 
12437 Jano Kasal 
Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları 
3794 Oğuz Evrenos 
3814 Okan Tekinşen 
4052 Cemal Burnaz 
4495 Oral Yılmaz 
4636 Celal Emon 
5348 Can Baydarol 
7628 Hakan Ünsaler 
Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları 
4903 Mustafa Tanrıyar 
5524 Ahmet Kaya Kimyacı 
5546 Hakkı Derya Göbelek 
6720 Zafer Kural 
7742 Vedat Gürer 
Başkan Adayı 
10649 Mustafa Cengiz 
Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları 
4024 Celal Açar 
4581 Ahmet Sabri Şenkal 
5157 Acar Baltaş 
6718 Nejat Güney 
7310 Okan Böke 
7552 Adil Araboğlu 
10450 Emre Erdoğan 
11576 Cenk Soyer 
12864 Hacı Hüseyin Toprak 
15985 Ahmet Ünal Çeviköz 
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları 
7228 Mahmut Recevik 
8761 Mehmet Ömer Cansever 
9348 Dinç Üner 
11797 Erol Özmandıracı 
14005 Arif Badur 
Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları 
10655 İbrahim Anıl 
13857 Emir Otluoğlu 
15383 Reha Ünsay 
Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları 
10985 Zeki Kadirbeyoğlu 
13749 Hayim Pinto 
15498 Başar Gündüz 
Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları 
6019 Ali Kunter Akyürek 
7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu 
7338 Faik Süleyman Camat 
8054 Selçuk Erdoğmuş 
9120 Sedat Besen 
10639 Çağatay Cervatoğlu 
10728 Birsen Gonca Sarış 
Sicil Kurul Yedek Üye Adayları 
9021 Leyla Açar 
9925 Tayfun Ayrancı 
11802 Abdullah Günhan Aksoy 
Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları 
4277 Yıldırım Baysal 
4645 M. Ömer Akad 
4840 Ayhan Yeğinsu 
5303 Ertuğrul Cem Emiroğu 
7136 Tayfun Akçay 
8440 Haşmet Akın Ketenci 
8785 Mehmet Süha Balın 
Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları 
4191 Ali Salih Özçakır 
6898 Metin Evrim 
7652 Turgut Bilgin 
9003 Süleyman Müdüroğlu 
9031 Necati Tunç Şengül 