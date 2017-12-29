Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 13-20 Ocak 2018’de yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul'de başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adayları ve listeleri şu şekilde:

Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 13-20 Ocak 2018’de yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Dursun Aydın Özbek (6602) ve Mustafa Cengiz (10649) süresi içinde gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etmişlerdir.

Adayların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu'nda görev yapacak üyelerinin listeleri kıdem ve sicil yönünden yeterlilikleri sicil kurulunca incelenmiş olarak, müracaat sırasına göre aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımla, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar.

Başkan Adayı

6602 Dursun Aydın Özbek

Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

5366 Özkan Olcay

6939 A.Nasuhi Sezgin

6532 Osman Kocaman

8993 Mehmet Dedeoğlu

9461 Can Topsakal

11359 Ahmet Cebeci

11671 İsmail Sarıkaya

11982 H.Murat Atay

12281 Ural Aküzüm

13415 Ali Yüce

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları

10771 Mehmet Onultan

13004 Cevat Genç

13443 Burçin Aslan

14393 Serdal Koç

16207 Ozan Oral

Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları

6886 Cengiz Ergani

9572 Selim Önen

11026 Levent Yaz

Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları

12211 Tolga Erem

13000 Ahmet Tirali

15371 Coşkun Aras

Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları

6514 İ.Serdar Eder

6827 Çetin Öztürk

7593 Hayri Gürkan Eliçin

8377 Ali Tüzmen

8934 A.Esat Tansev

9624 Özcan Karamahmutoğlu

11143 Hakan Melek

Sicil Kurul Yedek Üye Adayları

7782 Nihal Özfırat

8924 Ömer Faruk Dak

12437 Jano Kasal

Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları

3794 Oğuz Evrenos

3814 Okan Tekinşen

4052 Cemal Burnaz

4495 Oral Yılmaz

4636 Celal Emon

5348 Can Baydarol

7628 Hakan Ünsaler

Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları

4903 Mustafa Tanrıyar

5524 Ahmet Kaya Kimyacı

5546 Hakkı Derya Göbelek

6720 Zafer Kural

7742 Vedat Gürer

Başkan Adayı

10649 Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Asıl Üye Adayları

4024 Celal Açar

4581 Ahmet Sabri Şenkal

5157 Acar Baltaş

6718 Nejat Güney

7310 Okan Böke

7552 Adil Araboğlu

10450 Emre Erdoğan

11576 Cenk Soyer

12864 Hacı Hüseyin Toprak

15985 Ahmet Ünal Çeviköz

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları

7228 Mahmut Recevik

8761 Mehmet Ömer Cansever

9348 Dinç Üner

11797 Erol Özmandıracı

14005 Arif Badur

Denetim Kurulu Asıl Üye Adayları

10655 İbrahim Anıl

13857 Emir Otluoğlu

15383 Reha Ünsay

Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları

10985 Zeki Kadirbeyoğlu

13749 Hayim Pinto

15498 Başar Gündüz

Sicil Kurulu Asıl Üye Adayları

6019 Ali Kunter Akyürek

7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu

7338 Faik Süleyman Camat

8054 Selçuk Erdoğmuş

9120 Sedat Besen

10639 Çağatay Cervatoğlu

10728 Birsen Gonca Sarış

Sicil Kurul Yedek Üye Adayları

9021 Leyla Açar

9925 Tayfun Ayrancı

11802 Abdullah Günhan Aksoy

Disiplin Kurulu Asıl Üye Adayları

4277 Yıldırım Baysal

4645 M. Ömer Akad

4840 Ayhan Yeğinsu

5303 Ertuğrul Cem Emiroğu

7136 Tayfun Akçay

8440 Haşmet Akın Ketenci

8785 Mehmet Süha Balın

Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları

4191 Ali Salih Özçakır

6898 Metin Evrim

7652 Turgut Bilgin

9003 Süleyman Müdüroğlu

9031 Necati Tunç Şengül