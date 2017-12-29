Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 15. haftasında sahasında Brose Basket Bambergs’i 69-58 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bence bugün iki farklı oyunumuz vardı. İlk 25 dakika hücumda yumuşak oynadık ve çok fazla skor üretemedik. İlk yarıda çok fazla rotasyon yaparak tempoyu bulmaya çalıştım. Ancak istediğimizi elde edemedik. Daha sonra molayı aldım ve savunmadaki agresifliğimizi arttırıp hücumda sayı bulmaya çalıştık. Bu agresifliğin sonucunda başarıya ulaştık. Bu süreçte 5-6 oyuncuyla oyuna devam ettik. Çünkü maçın gidişatını bozmak istemedik. Son 15 dakika daha agresif olarak maçı kazanmayı bildik” ifadelerini kullandı.

“Set hücumunda zorlanıyoruz”



Set hücumu yapmakta zorlandıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Savunma sertliğiyle beraber sayıları bulduk. Set hücumunda zorlanıyoruz. Bugün Stimac’tan da yararlanamadık. Rakipler de McCollum ve Simon üzerine baskı yapınca istediklerimizi yapmakta zorlanıyoruz. Bugün Derrick Brown bizi rahatlattı. Hücumda onun devreye girmesi işimizi kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Koç Ergin Ataman, teklif gelmesi halinde Ricky Ledo ve Josh Adams ile yollarını ayıracaklarını belirtti.