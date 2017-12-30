Burhan Can Terzi
Galatasaray’da 20 Ocak’ta gerçekleşecek olağanüstü seçim öncesi Dursun Özbek’in listesi merakla bekleniyordu. Dün başkan adaylarının listelerini divan başkanlığına teslim etmeleri için son gündü... Daha güçlü bir yönetim parolasıyla yola çıkan ve çok güçlü bir yönetimle yeni döneme gireceği konuşulan Dursun Özbek’in yeni listesi camianın büyük kısmında hayal kırıklığı oluşturdu. Eski yönetimden 7 ismi ve SportifAŞ’den de Mehmet Dedeoğlu’nu listesine alan Dursun Özbek, ikinci başkan olarak yanına camianın en tecrübeli isimlerinden 84 yaşındaki Özkan Olcay’ı aldı.
ALBAYRAK ÇIKARILDI
Mevcut yönetim kurulundan Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Ural Aküzüm, Murat Atay, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan’ı yine yanına alan Dursun Özbek’in listesindeki yeni isimler ise Özkan Olcay, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Mehmet Onurtal ve Serdal Koç oldu. Önceki yönetimde olmayacağını açıklayan Abdürrahim Albayrak ise dün hareketli saatler yaşadı. Öğle saatlerinde Dursun Özbek ile el sıkışan Albayrak, son istişarelerden ardından son anda yeni listeden çıkarıldı. Taraftarlar yönetimde olmasını çok istediği Albayrak’ı listede görmeyince büyükhayal kırıklığı yaşadı.
TERİM'İ İSTEMEYENLER GİTTİ
Özbek’in yeni listesinde eski yönetimdeki Alper Narman, Eşref Alaçayır, Cengiz Özyalçın ve Tarık Taşar yer almadı. Narman ve Alaçayır, Fatih Terim’in göreve gelmesini istemeyen isimlerdi.
CENGİZ'İN LİSTESİ
Mustafa Cengiz
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Prof. Dr. Acar Baltaş
Prof. Dr. Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Doç. Dr. Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
Mahmut Recevik (Y)
M. Ömer Cansever (Y)
Dinç Üner (Y)
Erol Özmandıracı (Y)
Arif Badur (Y)
ÖZBEK'İN LİSTESİ
Dursun Özbek
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Osman Kocaman
Ahmet Cebeci
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
Can Topsakal
Murat Atay
Mehmet Onultan (Y)
Serdal Koç (Y)
Cevat Genç (Y)
Burçin Arslan (Y)
Ozan Oral (Y)