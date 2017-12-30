Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da 20 Ocak’ta gerçekleşecek olağanüstü seçim öncesi Dursun Özbek’in listesi merakla bekleniyordu. Dün başkan adaylarının listelerini divan başkanlığına teslim etmeleri için son gündü... Daha güçlü bir yönetim parolasıyla yola çıkan ve çok güçlü bir yönetimle yeni döneme gireceği konuşulan Dursun Özbek’in yeni listesi camianın büyük kısmında hayal kırıklığı oluşturdu. Eski yönetimden 7 ismi ve SportifAŞ’den de Mehmet Dedeoğlu’nu listesine alan Dursun Özbek, ikinci başkan olarak yanına camianın en tecrübeli isimlerinden 84 yaşındaki Özkan Olcay’ı aldı.

ALBAYRAK ÇIKARILDI

Mevcut yönetim kurulundan Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Ural Aküzüm, Murat Atay, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya ve Burçin Aslan’ı yine yanına alan Dursun Özbek’in listesindeki yeni isimler ise Özkan Olcay, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Mehmet Onurtal ve Serdal Koç oldu. Önceki yönetimde olmayacağını açıklayan Abdürrahim Albayrak ise dün hareketli saatler yaşadı. Öğle saatlerinde Dursun Özbek ile el sıkışan Albayrak, son istişarelerden ardından son anda yeni listeden çıkarıldı. Taraftarlar yönetimde olmasını çok istediği Albayrak’ı listede görmeyince büyükhayal kırıklığı yaşadı.

TERİM'İ İSTEMEYENLER GİTTİ

Özbek’in yeni listesinde eski yönetimdeki Alper Narman, Eşref Alaçayır, Cengiz Özyalçın ve Tarık Taşar yer almadı. Narman ve Alaçayır, Fatih Terim’in göreve gelmesini istemeyen isimlerdi.

CENGİZ'İN LİSTESİ

Mustafa Cengiz

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Prof. Dr. Acar Baltaş

Prof. Dr. Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Doç. Dr. Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

Mahmut Recevik (Y)

M. Ömer Cansever (Y)

Dinç Üner (Y)

Erol Özmandıracı (Y)

Arif Badur (Y)

ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Ali Yüce

Mehmet Dedeoğlu

Osman Kocaman

Ahmet Cebeci

Ural Aküzüm

İsmail Sarıkaya

Can Topsakal

Murat Atay

Mehmet Onultan (Y)

Serdal Koç (Y)

Cevat Genç (Y)

Burçin Arslan (Y)

Ozan Oral (Y)