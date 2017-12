Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Nevin Yanıt bu sezon Survivor’da yarışacak. Acun Ilıcalı bu haberi sosyal medya sitesinden duyurmuş ve bu haber medyada büyük ilgi görmüştü. Bunun üzerine Nevin Yanıt ile ilgili kendisine sorulmadan çeşitli haberler yapılmış ve Yanıt bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirmişti. Bunun üzerine Yanıt gazetecilerle ile bir araya gelerek akıllarda kalan tüm soruları cevapladı.

“Beni beden eğitimi öğretmenim keşfetti”



Kariyeri ve spor hayatı ile ilgili konuşan Millî Atlet Nevin Yanıt, “18 senelik sporcuyum. Bunun neredeyse 13 senesi elit düzeyde geçti. Hem zordu hem tarifsiz bir duyguydu. Çünkü 12 sene içerisinde çok iyi başarılar elde ettim. Alttan gelen sporcuları görüyorum. Tabi ki bizlerin artık onlara yol açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben ileride onlara ışık olmak istiyorum. Onların elinden tutmak istiyorum. Bende Anadolu’nun bir yerinden çıktım. Küçücük bir yaşta beni beden eğitimi öğretmenim keşfetti. Eğer o keşfetmeseydi biz olmazdık. Birilerinin dokunması lazım. Ülkemizde çok sayıda yetenekli sporcu olduğuna inanıyorum. Sporculuğu noktaladım ama sporu bırakmıyorum. Spora aşık bir insanım. Bu süre içerisinde yaşadığım talihsiz olaylar oldu. Ülke olarak istediğimiz olaylar oldu. İsyan edenler olabiliyor. Ben bunları duyabiliyorum görebiliyorum. Fakat beni seven insanlar bunu yapıyor. Biraz susmam gerektiğini düşünüyorum. Benim bir tane başarım yok benim birçok başarım var. Hala Türkiye rekoru bende. Dimdik ayaktayım” ifadelerini kullandı.

“Her zaman içimde olan şey, kız çocuklarına örnek olabilmek”



İçinde ukte kalan bir şey olmadığını belirten Yanıt, “Bir atletin bir sporcunun yapabileceği en üst düzeyde sporculuğu yaptım ve tamamladığımı düşünüyorum. Her yarışmadan bir madalyam var. Eksik olan belki dünya şampiyonasında olabilir. Ben olimpiyat 5’cisi oldum. Olimpiyat madalyası olabilirdi. Ben bundan eminim olabilirdi. Çok büyük başarılar elde ettim. Bunun stresi zaten çok büyüktü. Şuanda bu stresten uzak farklı bir şey olacak. Her zaman içimde olan şey kız çocuklarına örnek olabilmek. Onlara destek olabilmek. Hedeflerim bunlar” şeklinde konuştu.

“Ben kendimi Fenerbahçe’ye ait hissediyorum”



Fenerbahçe’den ayrıldığı sürece değinen Yanıt, problemli bir ayrılmanın asla olmadığını belirtti. Kendisi ile ilgili çıkan gazete yazılarına güldüğünü söyleyen Millî Atlet Nevin Yanıt, sözlerine şöyle devam etti:



“Dediğim gibi sürekli benimle ilgili farklı yazılar ortaya çıkıyor. Fenerbahçe benim için çok büyük bir kulüp. Anlamı ve yeri her zaman çok farklıdır benim için. Bu sene Eylül ayında kulüple konuştuğumuzda birlikte bir şeylerin sonlanmasını istedik. İçimden gelen şey, bu sene hiçbir kulübe ait olmadan bir şeyler yapmak istedim. Hiçbir kulüpte olmayacağımı söyleyerek yolumu ayırdım. Bunun sonrasında bonservisi de ben istedim. Sezon bitince ferdi yarışacağım çünkü. Ben boşta kalmadım, bana farklı kulüplerden de teklif geldi ben kabul etmedim. Survivor ile ilgili çıkan haberlerde oldu. Fikret Çetinkaya’nın vermiş olduğu bir demeçte, ‘Bütün desteği verdik, Nevin’i çıkarmak zorunda kaldık’ gibi ibareler yer alıyordu. Basında bu ‘Nevin kovuldu, Survivor’a gidiyor’ diye yer aldı. Çok güldüm. Çünkü ben boşta kalacak bir sporcu değilim. Ben kulübüme her zaman tam puan kazandırdım. Özelikle Aziz Yıldırım amatör sporlara çok fazla destek vermektedir. Fenerbahçe’nin yeri her zaman bende farklı kalacaktır. Hala ben kendimi Fenerbahçe’ye ait hissediyorum. Ayrılma nedenim kesinlikle Survivor değil.”

“Boşta kaldığım için Survivor’ı seçmedim”



Survivor’a gideceğinin kesinleştiğini belirten Nevin Yanıt, “Boşta kaldığım için Survivor’ı seçmedim. Survivor, çok ayrı bir platform. Herkesin izlediği tüm kitlelere yayılan büyük bir iş. Herkese saygı duymak gerekiyor. Bende artık 32 yaşında oldum. Artık alttan gelecek sporculara destek olmak lazım. Onların yolunu açmak gerekiyor. Ben eğer onların Nevin ablaları isem farklı platformlara da girmem gerekiyor. Orada atlet arkadaşlarımın yer alması da bizi biraz daha umutlandırdı. Gereken yerlerle konuştum Federasyon olsun Bakanlık olsun onların desteğiyle bu kararı aldım ben. Ben bu sene orada olmak istiyorum. Ne olacağını bende bilmiyorum ama temennim saygı çerçevesinde geçen bir Survivor olması. Mücadele tabi ki olacak. Ama her şeyin başı saygı tabi ki . Hak eden kazanır inşallah. Döndüğümde ise, çok daha farklı projelerim olacak” dedi.

“Hedefimiz en geç 2020’de yapmak”



Nevin Yanıt kendi özel hayatı ile ilgili gelen soruya ise şöyle cevap verdi:



“Herkes, yaş ilerledikçe çocukta olsun diyor. Fakat eşimde sporun içinde olduğu için oda ayrı organizasyonlarda yer alıyor. Çok yoğun çalışıyor. Bende yoğun bir tempoda çalışıyorum. Dolayısıyla bir araya gelemiyoruz. Farklı projelerde yer aldığımız için şuanda pek düşünmüyoruz. Fakat hedefimiz en geç 2020’de yapmak inşallah gerçekleştiririz.”