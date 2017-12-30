Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Muratbey Uşak, sahasında Eskişehir Basket’e 81-68 mağlup oldu.
KÜNYE
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Ziya Özorhon xx, Ahmet Tatlıcı xx, Emin Moğolkoç xx
Muratbey Uşak: Solomon x 11, Hamilton xx 12, Şafak Edge xx 12, Calloway x 6, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 8, Murat Kozan x, Miles x 8, Miller x 11
Başantrenör: Aziz Bekir
Eskişehir Basket: Berkay Candan x 3, Emre Sonsırma x 2, Ayres xxx 18, Baron x 7, Duncan xxx 17, Buğrahan Tuncer xxx 12, Caner Erdeniz x, Rowland x 6, Marshall xx 10, Mehmet Alemdaroğlu x 4, Kravtsov x 2, Doğan Şenli x
Başantrenör: Josep Maria Berrocal Riera
1. Çeyrek: 18-19 (Eskişehir Basket lehine)
Devre: 41-41
3. Çeyrek: 48-62 (Eskişehir Basket lehine)