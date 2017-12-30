Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekizli Polisi, Rio Ave oyuncularının maçı kaybetmek için para aldığı iddialarını soruşturuyor.

BENFICA KULÜBÜYLE BAĞLANTILI BİR İŞ ADAMI ŞÜPHELİ KONUMUNDA

Correio da Manha'nın haberine göre olayla ilgili olarak Benfica kulübüyle bağlantılı bir iş adamı şüpheli konumunda.

4 FUTBOLCU MAÇI KAYBETMELERİ İÇİN PARA ALDI

Her şey Portekiz'de yayın yapan SIC TV kanalının ülkenin birinci lig takımlarından Rio Ave'de 4 futbolcunun Feirense maçını kaybetmeleri için para aldıklarını iddia etmesiyle başlamıştı.

Portekiz basını her gün bahis şikesiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getiriyor.