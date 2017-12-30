Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin ilk dakikalarında Wesley Hoedt ile hava topuna çıkan Lukaku, rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Golcü oyuncu bu mücadele sonrasında yerde kaldı.Yerde kısa süreli olarak bilinç kaybı yaşayan yıldızın bayıldığı kaydedildi. Lukaku, saha içerisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.Maç öncesinde konuşan Portekizli menajer Jose Mourinho, Lukaku'yu çok kullanması üzerine yöneltilen soruyu yanıtlamıştı. Başarılı çalıştırıcı şunları söylemişti;"Lukaku'yu çok oynattığımın farkındayım ancak oynatmaya mecburum. Zlatan henüz fiziksel olarak üst düzey durumda değil. Mecburen oynatıyorum ancak onu dinlendirmek de istiyorum."