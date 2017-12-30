Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Barcelona ile masaya oturdu.İtalyan basınında yer alan haberlere göre başarılı orta saha oyuncusu Katalan kulübünden aldığı transfer teklifini kabul ederken ses getiren bir maaş talebinde bulundu.Arsenal'le sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Mesut Özil, Barcelona'dan yıllık 19 milyon euro maaş talebinde bulundu.

İngiliz kulübünde bu paranın neredeyse yarısına oynayan oyuncunun transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken tarafların ilerleyen günlerde tekrar bir araya geleceği belirtildi.