Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları lig maçının ardından takımın golcüleri Ibrahimovic ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic'in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek." dedi.

Lukaku da sakatlandı

Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku'ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, "Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.