Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

2017'nin en büyük başarılarından birine Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı imza attı. Sarı-lacivertliler İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos’u 80-64 yenerek Euroleague şampiyonu oldu. Fenerbahçe Türk basketbol tarihinde Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazanan ilk takımı unvanını elde ederken, ülke çapında büyük bir gurur ve sevinç yaşadık. Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük başarısına imza atan Fenerbahçe, üçüncü defa üst üste yer aldığı Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Kadınlarda da finale çıkan Fenerbahçe, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 77-63 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

AVRUPA KUPASI’NDA TÜRK FİNALİ

Zafer Yakın Doğu’nun

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ’yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonun Dörtlü Finali’nde 4 Türk takım vardı: Yakın Doğu, AGÜ, G.Saray, Hatay BŞB. Ligde, Türkiye Kupası’nda ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da mutlu sona ulaşan Yakın Doğu muhteşem bir sezon yaşamış oldu.

94 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Eskrimde şahlandık

Eskrimde, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda, Kadın Kılıç Milli Takımı altın madalya kazanarak 94 yıllık eskrim tarihinde, takımlarda ilk Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Erkekler ferdi kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarılardan önce milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye’ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

1949’DAN SONRA EN BÜYÜK BAŞARI

Minderi salladık

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak şampiyona tarihinde 1949’dan sonraki en büyük başarısını elde etti. Türkiye, takım halinde serbest stilde 3. olurken, grekoromende 4’üncü, kadınlarda ise 8. sırada yer aldı. Şampiyonada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest Milli Takımı da 24 yıl sonra en iyi derecesini elde etti. Yasemin Adar, üst üste 2. defa Avrupa şampiyonu olurken, dünya şampiyonluğuna da ulaşarak zirve yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİH YAZDI

Beşiktaş coştu

Süper Lig’de 2016-17 sezonu Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla sona erdi. Şampiyonluğunu bitime bir hafta önce ilan eden siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de tarih yazdı. Siyah-beyazlılar grubunu namağlup tamamlayan, grubundan lider çıkan, deplasmandaki maçların hepsini kazanan, gruplarda en çok puan toplayan Türk takımı olarak tarihe geçti.

CHALLENGE KUPASI ŞAMPİYONU

Kupa avcısı Bursa

Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası finali rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Olimpiakos’u mağlup ederek şampiyon oldu. İlk maçı Yunanistan’da 3-2’lik skorla kaybeden temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında rakibini 25-15, 25-16 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup ederek Challenge Kupası’nı ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.

Serap zirvede

Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig’de sıkletinin en iyisi unvanını aldı. Karatenin “Şampiyonlar Ligi” olarak kabul edilen Premier Lig’de beş etap sonunda oluşan puanlamada milli karateci, sıkleti olan 50 kiloda dünyanın en iyisi olmayı başardı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Alkışlar Zeliha’ya

Zeliha Ağrıs, Güney Kore’nin Muju şehrinde gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda finalde karşılaştığı Rus rakibi Tatiana Kudashova’yı 11-8’lik sonuçla mağlup ederek 53 kiloda Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.19 yaşındaki sporcu ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında büyük bir zafer yaşamış oldu.

3 CEPHEDE ZİRVEDE

Muhteşem VakıfBank

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı yine göğsümüzü kabarttı. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında İtalya’nın Imoco Volley takımını 3-0 yenerek kupayı 3. defa müzesine götürdü. Dinamo Moskova’yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA ise Avrupa üçüncüsü oldu. VakıfBank ayrıca Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc’i 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanırken bu zaferi de ikinci defa yaşamış oldu.

RAMİL GULİYEV DÜNYA ŞAMPİYONU

Rüzgârın oğlu

Milli atlet Ramil Guliyev, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olarak tarih yazdı. Usain Bolt’un yer almadığı 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle birinci olan Ramil, Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Elmas Ligi 200 metre yarışında da 20.17 ile birinci olan Guliyev, ayrıca 100 metreyi 9.97 saniyede koşarak bu mesafede 10 saniyenin altına inen üçüncü beyaz atlet olarak dünya atletizm tarihine de geçti.

GALATASARAY’A ŞANS TANIMADI

Filede Fener zaferi

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray’ı 3-0 yenen Fenerbahçe seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu ve kupayı 5. kez müzesine götürdü. Voleybol Efeler Ligi’nde ise Arkas Spor’u 3-2 yenen Halkbank, seriyi 3-1 kazanarak, 8. defa şampiyonluğa ulaştı.

2017’YE DAMGA VURDU

Kupalar Konya’nın

Atiker Konyaspor 2017’de iki kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’e penaltılarda 4-1’lik üstünlük sağlayan yeşil-beyazlılar kupanın sahibi oldu. Turkcell Süper Kupa maçında ise Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş’ı 2-1’le deviren Atiker Konyaspor çifte zafere imza attı.

ELENDİLER AMA ÜZMEDİLER

Devler umut verdi

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda genç oyuncularla mücadele eden A Milli Takım son 16 turunda İspanya’ya 73-56 mağlup olarak elense de gelecek için umut verdi. Final maçında Sırbistan’ı 93-85 mağlup eden Slovenya, tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

FİNALE YÜKSELEMEDİK

Sultanlardan bronz

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 23-30 Eylül’de Gürcistan ve Azerbaycan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye üçüncülük maçında Azerbaycan’ı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi olurken, final maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup eden Sırbistan şampiyonluğa ulaştı.

CASTROL TEAM TARİH YAZDI

Rallide bir ilk!

Avrupa Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamladı. Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı’dan oluşan ekip Türkiye’ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

GAZETECİYE SALDIRDI

Arda Turan çıldırdı

Makedonya maçına giden A Milli Futbol Takımı’nın uçağında, gazeteci Bilal Meşe’ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan, olayın ardından gelen tepkiler üzerine, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Yıldız oyuncu, Fatih Terim’in yerine Lucescu’nun getirilmesiyle yeniden milli formayı giydi.

HURŞİT VE BÜNYAMİN’DEN ALTIN

Halterde sevindik

Avrupa Halter Şampiyonası’nda Hurşit Atak silkme ve toplamda altın, koparmada bronz, Bünyamin Sezer koparmada altın, toplamda gümüş, Ahmet Turan Okyay da koparmada bronz madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamlarken, Milli Takım erkeklerde ikinci, kadınlarda ise altıncı oldu.

BASKETBOL, OLİMPİYAT, AMPUTE...

Engel tanımıyoruz!

Sporda 2017’de de engel tanımadık. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya’yı yenerek şampiyon olduk. 18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda tarihi bir başarıya imza atarak, 46 madalya kazandık. Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın final maçında İngiltere’yi 2-1 yenerek ülkenin dört bir yanına büyük sevinç yaşattı.

Naim ağlattı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşadık. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcularndan biri olan Naim 50 yaşında vefat etti. Kariyerinde 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan “Cep Herkülü” lakabıyla anılan efsanevi sporcu, 46 kez dünya rekoru kırdı. Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada “yılın haltercisi” seçilmişti. 2017’de Türk futbol tarihinin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği’nin duayen başkanı İlhan Cavcav da Ankara’da hayata gözlerini yumdu. 37 yıllık başkanlığı süresince alt yapıdan yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı önemli oyuncular, renkli kişiliği, duayen yöneticiliği ile tüm camianın saygı ve sevgisini kazanan Cavcav için TFF, Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav’ın adıyla oynanması kararını aldı.