Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bir yandan da köklü bir kadro revizyonu hedefliyor. Mali şartlar ve kontenjan doluluğu sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlasa da teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim sol bek sorununu çözmek için her türlü alternatifi masaya yatırmış durumda. Ancak hocanın önceliği takım kurgusuna uymayan oyunculardan kurtulmak. Robin van Persie’den sonra Ozan Tufan’ın da biletini kesen Kocaman, Neto ve Kameni’yi de gözden çıkardı. Uyarılara kulak asmayarak bildiğini okuyan Ozan devre arasında ya satılacak ya da kiralık olarak gönderilecek. Milli yıldızın ipini taktik disipline uymaması nedeniyle çeken Kocaman, başta Valbuena olmak üzere takımdaki diğer oyunculara da mesaj vermiş oldu.



Elif kiraya gidebilir

Aykut Kocaman’ın gözünden düşen diğer isimler ise Kameni ile Neto. Ne Kamerunlu kaleci Volkan’ı zorlayabiliyor ne de Neto bekleneni karşılayabiliyor. Kameni’nin gönderilmesi için talimat veren Kocaman, Zenit’ten kiralanan Portekizli stoperin satın alma opsiyonunun da kullanılmasına gerek olmadığını belirtti. Aykut Kocaman’ın en kritik kararını ise Elif Elmas konusunda verdi. RvP’yi gönderince Elif’i kadroya dahil etmek isteyen Kocaman, sol bek için yabancı kontenjanında yeterli alan açılmayınca Elif’ten vazgeçmeyi göze aldı. Bu mevkii için çok sayıda isimle temasta olan sarı-lacivertliler, eğer yabancı sınırına takılırsa, sol bek transferi için Elif kiralık olarak gönderilecek.

Koç sahaya iniyor

Fenerbahçe başkanlığına aday olan Ali Koç, seçim çalışmaları için 15 Ocak’ta start verecek. Bir basın toplantısı düzenleyecek Ali Koç daha sonra camianın önemli isimleri ve kongre üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlatacak. Ali Koç’un sahaya inecek olması seçim kulislerini de hareketlendirecek.



Örümcek Josef

Aslında ‘Örümcek’ Mehmet Topal’ın lakabı ama top kapma istatistiklerinde F.Bahçe’nin en iyisi Josef. Brezilyalı, 26 top kapmayla aynı zamanda Süper Lig’in de en iyisi. Maç başına 2,8 top çalma istatistiğiyle oynayan Josef’in isabetli pas yüzdesi yüzde 89, ikili mücadele kazanma yüzdesi de yüzde 62.

Fernandao kalıyor

Gönderilmesi gündemde olan Fernandao’ya her gün yeni bir talip çıkarken, Aykut Kocaman’dan sambacıya veto geldi. Kadrosunda en az üç forvet isteyen Kocaman, Soldado’nun sakatlıklarından endişe ettiği için Fernandao’nun satılmasını istemediğini yönetime iletti. Sambacı için tekliflere kapı kapandı.

Son Aday Miguel Layun

Aykut Kocaman’ın ısrarla istediği sol beki transfer etmek için gece gündüz çalışan Fenerbahçe Yönetimi neredeyse her gün yeni bir isimle temasa geçiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Meksikalı Miguel Layun’u kiralamak için Porto’nun kapısını çaldı.