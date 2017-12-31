Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay’ın takımla ilgili raporu sonrası harekete geçen yönetim, stoper isteğine karşı 3 adayı ön plana çıkardı. Onlar da Panathinaikos’ta forma giyen 30 yaşındaki Rodrigo Moledo, Napoli’den 28 yaşındaki Vlad Chiriches ve Fransız ekibi Marsilya’dan 23 yaşındaki Matheus Doria Macedo. Bütçesine göre transfer hazırlığında olan ve fazla açılmak istemeyen yönetim kulübün şartlarına en uygun ismi transfer etme düşüncesinde. Ki bu üçlüden Moledo’nun mukavelesinin sezon sonu biteceğini hatırlatalım.



Sol beke de takviye

Chiriches ve Macedo konusunda ise yönetimin elini güçlendiren olay oyuncuların takımlarında yeteri kadar süre alamamaları. Chiriches’in 2020, Doria’nın da 2019’a kadar anlaşması var. Kadro fazlası olarak görülen ve ayrılmayı isteyen Volkan Şen, Bongonda ve Mas’ın gidişi sonrası transferi netleştirecek olan Karadeniz ekibi, Mas’ın vedası halinde sol beke takviye yapacak. Her ne kadar Rıza Çalımbay “Transfer olmasa da mevcut kadroyla durumu idare ederiz” söyleminde bulunsa da yönetim ilk yarının sonundaki yükseliş ve tekrar şampiyonluk potasına girilmesi sebebiyle transfer yapmayı düşünüyor.

Bir takıma bedel

Sezon başında eski takımı Trabzonspor’a dönen Burak Yılmaz ligde gol yükünü adeta tek başına çekti. Ki onun 14 golle krallık yarışında olması psikolojik anlamda da önemliydi. 14 kez rakip fileleri havalandıran ve maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı. Burak Yılmaz’ın gol kaydettiği 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde edildi. Toplanan 29 puanın 18’inde Burak vardı.