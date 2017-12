Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Geçen sezonun transfer şampiyonu Galatasaray devre arasında da hareketli... Son maç öncesi takımın başına Fatih Terim’i getiren ve ilk tespit olarak “Sol ayaklı sol bek lazım” siparişi alan yönetim farklı mevkilere de opsiyonlu oyuncu bakıyor. Ekonomik olarak dengeyi bozmadan hücum gücüne güç katmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelenler ise iki millî değer. Biri Roma’ya büyük umutlarla giden ancak doğru düzgün süre alamayıp hayâl kırıklığı yaşayan Cengiz Ünder. Diğeri ise gelecek vaad eden oyuncular arasında olup gittiği yerde istikrar sağlayamayan Celta Vigo’daki Emre Mor. Terim’in millî takımdan beğendiği ve değer verdiği ikili için nabız yoklandı. Cengiz de Emre de Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray’a gelmeye dünden razı olduklarının mesajısını yolladı.



Yardımcılar da geliyor

Yönetim iki futbolcunun kulüpleriyle görüşme kararı aldı. Mukaveleleri devam eden oyuncularla ilgili Galatasaray’ın planı fazla bir masrafa girmeden Cengiz ve Emre’yi sezon sonuna kadar kiralamak. İşin özeti; oyuncularda problem yok, top kulüplerinde. Bu arada büyük kızı Merve ve torunu Yaman’ı görmek için ABD’ya giden Fatih Terim’in, Dursun Özbek ile sürekli görüşme halinde olduğu ve transferle ilgili bilgi alışverişi yaptığı öğrenildi. 2 Ocak’ta İstanbul’da olacak Terim’in diğer taraftan eski kondisyoneri Amerikalı Scoot Piri’nin nabzını yokladığı, Taffarel’i de yakın zamanda İstanbul’a getireceği ifade ediliyor. Elmander’in de Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.

10 numara isabet!

Galatasaray’da Sneijder’in yerine alınan “10 numara” Younes Belhanda’nın ilk yarıdaki performansı fazla beğenilmedi... Faslı yıldız ise ilk yarıda eleştirileri istatistikleriyle cevap verir gibiydi. Belhanda ligin ilk devresini asist krallığında ikinci sırada (6 asist) tamamlarken en çok isabetli orta yapan isim olarak ise zirvedeydi (37 kez). Teknik direktör Fatih Terim, istediği tipte bir 10 numara olan Belhanda ile Antalya kampında özel olarak ilgilenecek.

Aziz’in heyecanı

Galatasaray’da Kwadwo Asamoah’ın alternatifi olarak transfer listesine giren ve şu an sarı-kırmızılılara en yakın isimlerden biri olan Aziz Behich, iki kulüp arasındaki görüşmeleri öğrenince çok heyecanlandı. Eski takım arkadaşı Serdar Aziz ile telefon trafiğine giren Aziz Behich’in “Galatasaray’da oynamak muhteşem olur. Şu an bile çok heyecanlıyım” dediği öğrenildi.



Uzaklara uçtular

Sarı-kırmızılı futbolcular tatil için genelde yurt dışını seçti. Yasin Öztekin, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong Dubai’yi tercih etti. NBA yıldızı Lebron James formasıyla Burj Al Arab plajından poz veren Yasin, oğluyla olan eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaştı. Eren de eşiyle birlikte gittiği Dubai’de güneşli havanın tadını çıkardı. Koray Günter ise doğup büyüdüğü Almanya’ya gitti.



“Oyum Cengiz’e”

Galatasaray’ın eski yöneticisi Burak Elmas, 20 Ocak’ta yapılacak seçimle ilgili rengini belli etti: Sevgili Mustafa Cengiz ile detaylı görüşme fırsatımız oldu. Kendisine yardımcı olabileceğim her konuda kendimce tavsiye ve önerilerimi ilettim. Seçimde oyum kendisinedir. Dostlarım ve arkadaşlarıma fikrimi net olarak ifade ettim.