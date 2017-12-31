Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Vida hasreti bitiyor. Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra tatilini Dubai'de geçiren Domagoj Vida dönme hazırlıklarına başladı.

Menajeri aracılığıyla İstanbul'da kalacağı evi bile seçen 28 yaşındaki futbolcu 2 Ocak Salı günü Türkiye'ye gelecek. Tecrübeli futbolcu için 3 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek.

Vida, Başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4,5 senelik kontrat ve 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak. Hırvat futbolcunun imzadan sonra Beşiktaş'ın Antalya'daki Belek kampına katılacağı öne sürüldü.