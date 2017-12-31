Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor'un resmi internet sayfasından, "Gaziantepsporsuz yeni yılınız kutlu olsun" mesajı ile kulübün kapandığı duyuruldu. Yönetim kurulu kararı ile kırmızı-siyahlı kulübün faaliyetlerine son verileceği vurgulanan mesajda, kulüp anahtarının ise şehir yöneticilerine teslim edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Tam 49 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üye ile 24 Nisan 1969 yılında kuruldu. Dünyada örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep savunmasında can pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6317 şehidin anısına matem rengi olan siyah ve şehitlerimizin kanını simgeleyen kırmızı benimsenerek, renkleri kırmızı-siyah oldu bu koca çınarın.

Gaziantepspor sadece Türkiye genelinde Gaziantep şehrinin tanıtımını yapmadı, dünya genelinde tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına bunca katkı sağlayan, Türk futboluna kazandırdığı futbolcular ile sporseverlerin gönlünde ve Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan, böylesine büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Yüreğimizi ortaya koyduk ama olmadı"

Gaziantepspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın devamında ise, “Bizler Gaziantepspor Başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza, mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Ne bakanları, ne valisi, ne belediye başkanları, ne milletvekilleri, ne sanayici, ne esnafı, ne de bu şehirde yaşayan insanlarımız maçlarımıza gelerek sahip çıktı bizlere. En çok da buna üzüldük! Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk! Ama olmadı. Ne yaptıysak sahip çıkılmadı biz gençlere.

Bizlere sahip çıkmaya gücü yetmedi marka şehrimiz Gaziantep'in. Kazanan çoktur, tarihin yazamayacağı kadar çok. Ama ‘direnmek’, herkesin harcı değildir. Kazanmak için güçlü olmak yetebilir, ama direnmek çok daha fazlasını ister. Direnmek, yürek ister, sabır ister ve en önemlisi haklı olmayı gerektirir. Bu yüzden tarih, güçlüyü ve kazananı değil, direneni yazar. Direnmek, çok daha büyük bir iştir kazanmaktan ve bunu en iyi bu toprak bilir. Çünkü savaşı Fransız kazanmıştı; ama tarih direneni yani Antep'i yazar. Bu yüzden, bir direnç madalyası olarak adında "Gazi" unvanını taşır bu şehir ve bu şehrin takımı. Geçmişin çöplüğü nice güçlüyle ve kazananla doludur. Ama tarihin onurlu sayfaları direnenlere ve dayananlara ayrılmıştır“ denildi.

Mesajın son bölümünde ise kurucu üyelerin isimlerine yer verilerek teşekkür edildi. Gaziantepspor’un tarihi boyunca top koşturan tüm futbolculara da teşekkür edilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“49 yıl önce sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz bu koca çınara. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin, mekanlarınız cennet, ruhlarınız şad olsun. Minnettarız. Gaziantepspor futbolcuları ve personeli"

Başkan Durmaz doğruladı

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz ise kulübün anahtarını salı günü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edeceklerini belirterek, "Beklediğimiz destekler verilmedi. Bize sahip çıkılmadı, yönetim kurulu olarak kulübü kapatma kararı aldık. Anahtarı salı günü Valimiz Ali Yerlikaya'ya teslim edeceğiz" diye konuştu.