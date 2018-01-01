Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golcü oyuncunun babası Bob, oğlunun Feyenoord’a transferiyle ile ilgili konuştu...

Fenerbahçe'nin kurtulmaya çalıştığı Robin van Persie'nin babası Bob van Persie'den ümitlendiren bir açıklama geldi.

Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferiyle ilgili bir soruya, "Ben öyle düşünüyorum" diye cevap veren Bob van Persie, Robin'in devre arasında Rotterdam'a dönmek için hazırlık yaptığı iddiaları için, "Artık oğlum daha yakınımda olacağı ve ailemizin yeniden bir arada olacağı için çok mutluyum. Evinden bu kadar uzak kalması yetti" yorumunu yaptı.

Feyenoord'un Fenerbahçe'nin serbest bırakması halinde Robin van Persie'yi kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)