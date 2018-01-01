Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından bu yana listenin ilk sırasında olan Kwadwo Asamoah konusunda Sarı Kırmızılılar'ın bu hafta yeni bir girişimde bulunması bekleniyor. Torino ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ganalı oyuncu bu sezon 8'i lig 1'i İtalya Kupası olmak üzere çıktığı 9 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

Fatih Terim'in başa geçmesiyle birlikte Galatasaray'da büyük değişim yaşanıyor. Özellikle Tudor döneminde forma şansı bulamayan Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'ün son 2 maçta göstermiş olduğu performans dikkat çekti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olanYasin için Galatasaray Yönetimi'nin tecrübeli teknik adamdan gelecek rapora göre hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan 7 Ocak'ta 2. yarı hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'da teknik direktor Fatih Terim'in tüm oyuncuları kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Kamp döneminde gösterilecek performansa göre kimlerle yola devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.