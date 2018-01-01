Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Fevzi Elmas, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Mehmet Akyüze kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Kulübümüze verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz denildi.