Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Fevzi Elmas, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Mehmet Akyüze kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Kulübümüze verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz denildi.