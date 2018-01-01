Goodison Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen Manchester United, Anthony Martial'in 57'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81'inci dakikada skoru 2-0'a getirerek Everton'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 47'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.
Manchester deplasmanda güldü
01.01.2018 - 22:44 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig 22'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Etiketler : manchester united,everton,premier lig,
532653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/532653.aspx
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5
4
8
22
30
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19
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Aytemiz Alanyaspor
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5
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9
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33
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18
14
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17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
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4
5
8
19
31
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17
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3
10
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10
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3
26
14
12
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2
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5
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Adana Demirspor
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5
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