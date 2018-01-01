Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın tercümanı Mert Çetin, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun iddialarına cevap verdi.

GoalBien.com'a açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Mert Çetin Vagner Love ile görüşmediğini söyledi. Çetin, "Ben Vagner Love'un menajerini yolda görsem tanımam. Hayatımda Vagner Love ile konuşmadım. Birileri sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na yanlış bilgi veriyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere bile aramadım. Zaten beni aşan konular bunlar"