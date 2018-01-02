Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League’deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun’un transferi hakkında konuştu. Allardyce yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz" dedi.