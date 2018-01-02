Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin internet sitesinden PFDK cezalarına ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi'nin, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Atiker Konyaspor Kulübü'nün, 28.12.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Bucaspor Kulübü'nün, 26.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Bucaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Osmanlıspor Futbol Kulübü sporcusu Anıl Karaer'in, 28.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Kayserispor Kulübü tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Antalyaspor Kulübü’nün, 27.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü sporcusu Maıcon Marques Bitencourt'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor Kulübü'nün, 26.12.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."