İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilen düğün törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra spor dünyasından birçok isim ile kulüp çalışanları, çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta, genç çiftin nikah şahitliklerini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.
Yusuf Erdoğan dünya evine girdi
02.01.2018 - 23:46 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, hayatını Ürün Özdemir ile birleştirdi. Görkemli düğüne spor camiasından birçok isim katıldı.
Etiketler : yusuf erdoğan,
532924 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/532924.aspx
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6
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Trabzonspor
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5
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Sivasspor
17
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2
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23
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-4
26
9
Bursaspor
17
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28
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9
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Malatyaspor
17
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21
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Kasımpaşa
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5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
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17
16
Konyaspor
17
4
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10
16
23
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15
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Gençlerbirliği
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Karabükspor
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Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.