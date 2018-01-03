Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergilerken teknik direktör Aykut Kocaman’ın da bazı eylemleri tartışılmıştı! Neydi bunlar? Osmanlı beraberliği sonrası istifanın eşiğinden dönen Kocaman, Valbuena gibi bir yıldız oyuncuyu kesmiş, Ozan Tufan gibi millî takımın değişmezi Ozan Tufan’a da kulübe cezası vermişti. Aykut Kocaman, disiplinden taviz vermeyen bu görüşünde haklı çıkmış, seri galibiyetler gelmişti. Devre arası transfer sürecinde de Kocaman kriterler ön plandaydı. Yönetim ile sürekli istişare hâlinde olan Aykut Hoca’nın istediği oyuncu profili takım içinde bazı oyunculara mesaj niteliği taşıyordu.



“Disiplinli ve güçlü olsun”

Yönetime raporunu verip sol bek ve orta sahaya takviye isteyen Kocaman’ın dikkat çektiği noktalar vardı. Özel hayatına dikkat eden oyuncu kriteriyle satış listesine konulan Ozan Tufan’ı işaret eden Kocaman ayrıca alınacak ismin yıldız değil asker özellikli olmasını talep etti. Bu da takım oyununa pek yatkın olmayan Valbuena’ya gönderme gibiydi. Fizik gücünün yüksek olmasını da listesine ekleyen Aykut Hoca, özeline pek dikkat etmeyip fizik olarak geride kalan sık sakatlık yaşayan Alper Potuk’u işaret eder gibiydi. İşin özetinde Kocaman, profesyonel anlamda işini yapan, disiplinli ve karakterli futbolcu istiyor. “Enerjimi ve zamanımı problemli oyunculara ayıramam” mesajını veriyor.

Mehmet Ekici kampa hazır

İlk yarının şanssız oyuncularından olan Mehmet Ekici’den beklenti büyük. 29 Kasım’da kupada Adana Demirspor maçında sakatlandan ve takımdan uzak kalan Ekici tamamen düzeldi. Tatilde de bireysel çalışmalarını sürdüren ve açık kapatmaya çalışan sarı-lacivertli isim ligin ikinci yarısında daha çok süre almak ve kendini göstermek istiyor.

Rusya yolcusu!

Aatıf Chahechouhe... Türkiye’de Gol Krallığı görmüş ancak Fenerbahçe’de beklentilerin çok uzağında kalmış bir isim. Zaten ayrılığı söz konusuydu ama o, teklifleri elinin tersiyle itip sarı-lacivertli forma altında kendini göstermek istediğini söylemişti. Kaldı da. Aykut Kocaman’dan şans da buldu. Şu aralar ise yaşı 31 olmasına rağmen farklı bir plan içerisinde. Aatıf, 2018 Dünya Kupası’nda Fas Millî Takımı formasını giyme niyetinde. Ligin ilk yarısında iyi bir görüntü sergileyen tecrübeli ismin düzenli olarak Fenerbahçe’de forma giyip Fas’ın hocası Herve Renard’ın gözüne girmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca Renard ile yaptığı görüşmede de “Böyle oynamaya devam edersen seni Dünya Kupası kadrosuna alabilirim” sinyalini de aldığı belirtiliyor. Faslı oyuncunun düşüncesi böyle ama devre arası kampındaki performansı ve Aykut Kocaman’ın ona bakışı nasıl olur, bunu zaman gösterecek.