Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışa sıcak bakan ancak ekonomik ihtiyaç sebebiyle takas değil nakit isteyen Bursaspor yönetiminin 4 milyon avro civarında bonservis talebi var. Ancak henüz resmi anlamda bir görüşme olmadığını da belirtelim. Bu arada kaleci Harun Tekin, kendilerinden emin... Başarılı eldiven lig yarışıyla ilgili öngörüde bulunup “Daha çok çalışıp, kırılma maçlarını kazanarak ilk 5’te yer alacağımızı düşünüyorum. Ayrıca hocamızın istediği 3-5-2 az oynanan bir sistem olsa da biz alıştık. Az pozisyon vererek atağa daha iyi çıkıyoruz” diye konuştu.