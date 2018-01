Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ocak ayı sayısı için özel bir röportaj verdi. Sıkıntılı ve zor günleri geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Orman “2018’de daha güçlü, daha umutlu bir şekilde Beşiktaş’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 2018 yılının; ülkem için huzur ve barış dolu olmasını, Beşiktaşlıların birlikteliğinden doğacak büyük zaferlerin şahidi olmasını, tüm camiamıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Bir yıl değil, her yıl Beşiktaş!” mesajını verdi. Takımın bu sezon Avrupa’da tarih yazmasını değerlendiren Orman “Beşiktaş camiası Avrupa’da başarıyı hak ediyor. Stat olarak, takım olarak, teknik idare olarak taraftarlarımızı mutlu edecek bir düzeyde olmamız, bugünler her gün yolumuza yeni başarılı bir adımla devam edebildiğimiz içindir. Tabii ki Avrupa’da da zirveyi istiyoruz. Bu yolda da çalışmaya ve her gün yepyeni bir adım atmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.



Ailenin önemi

Beşiktaş’ın her futbolcunun gelmek için can attığı bir takım hâline geldiğini söyleyen Fikret Orman “Biz transfer yaparken baktığımız kriterlerden biri de, aldığımız oyuncuların karakteri. Bizim ailemize, Beşiktaş’a uygun karakterde, duruşta ve uyum sağlayabilecek oyuncular alıyoruz. Bu da takımdaki ahengin, aile ortamının huzurun devamlılığı için çok önemli. Bizim bütün futbolcularımız için tesislerimiz evleri gibidir. Biz de bu devamlılığı sağlayabilmek için ailemize kattığımız her yeni futbolcunun bu aileye uyum sağlayacak nitelikte olmasına özen gösteriyoruz” bilgisini verdi.



Dünya kulübü Beşiktaş

Beşiktaş’ı global bir marka hâline getirme hedefi yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orman “Bu yıl çok önemli bir adım attık ve Çin’e gittik. Globalleşme projemize Çin’de start verdik ve bu noktadan da hızla devam ediyoruz. Bütün dünyadan yüz milyon taraftara sahip olmak istiyoruz. Uzak Doğu pazarında attığımız bu adımların hedefimiz doğrultusunda ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çin’in yanı sıra, plan doğrultusunda farklı Uzak Doğu, Orta Doğu ve Türk cumhuriyetlerine ziyaretlerimiz olacak. Şimdiden 2018 yılında yapacağımız ziyaretlerimizi, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KARTAL VİDA’YA KAVUŞTU

Beşiktaş’ın Dinamo Kiev’den transferi Domagoj Vida dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Hırvat oyuncuyu havaalanında karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla ortalığı inletti. ‘Kartal pençesi’ pozuyla ortalığa gülücükler saçan Vida bugün imzayı atacak. Hırvat stoper için saat 11.30’da Vodafone Park’ta imza töreni düzenlenecek. Başkan Fikret Orman’ın da katılacağı tören sonrasında Vida, Antalya’ya geçerek devre arası kampına katılacak.

Cenk için Jack Bauer göreve gelsin!

Manchester United’a 2-0 yenilen Everton’da moraller bozulurken takımın bir golcüye ihtiyacı olduğu gözler önüne serildi. Akıllara da ilk olarak Cenk Tosun geldi. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce basın toplantısında Cenk Tosun transferi sorulunca “Elimizden geleni yaptık, 24 saat içinde belli olur’ cevabını verdi. Bunun üzerine İngiliz basınında ünlü “24” dizisinin ana karakterine gönderme yapıldı ve Cenk Tosun transferini bitirmesi için Jack Bauer’in göreve gelmesi gerektiği yazıldı.