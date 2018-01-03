Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta Arda Turan transferi konusunda yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş anlaşamıyor. Tecrübeli teknik adamın “Kadrom yeterli” diyerek başka transfer istememesine rağmen yönetimin çalışmaları devam ediyor. Güneş’in Cenk Tosun dışında takımdan gitme ihtimali olan Talisca, Babel ve Tosic’in kadroda tutulması halinde takviyeye ihtiyacı olmadığını ısrarla yönetime ilettiği öğrenildi. Ancak Talisca için Benfica’ya Çin’den 25 milyon avro ve üzerinde teklif gelirse planlar mecburen değişecek. Bu durumda Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşmaya göre siyah-beyazlıların kasasına 9 milyon avroluk gelir girecek. Brezilyalı yıldızın ayrılması hâlinde Arda Turan sesleri çok daha yüksek çıkmaya başlayacak. Millî futbolcunun transferi gerçekleşmezse 10 numara için hazır bekleyen isim Nicolae Stanciu. Belçika’da Anderlecht forması giyen Rumen oyuncu, Talisca satılır, Arda Turan transferi olmazsa sezon sonuna kadar kiralanacak.