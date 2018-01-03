Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detaylı kan tetkikleri yapılan 28 yaşındaki stoper, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Hırvat futbolcunun kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı. Son 5 yıl Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple bugün sözleşme imzalayacak.