Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği'nin merhum Başkanı İlhan Cavacav döneminde menajerler tarafından, Medipol Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 milyon 200 bin euroyu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi.

2016 yılında Adebayor'u almayan Cavcav, Tokelo Rantie'yi 550 bin euroya transfer etti. Cavcav'ın vefatı sonrası kulüpte mutsuz olduğunu söyleyen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı öne sürüldü.

Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin kadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

Tokelo Rantie'nin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından önceki seremonide önünde duran çocuğun ıslanmaması için elleriyle korumaya çalışması taraftarlardan alkış almıştı.