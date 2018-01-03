Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafilede rekor ücretle Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yer almaması dikkat çekti.
Kafile Antalya Havalimanı'nda taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Siyah-beyazlılar buradan kara yoluyla kampın yapılacağı otele geçti. Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk antrenmanını bu akşam saat 18.00’de yapacak.
Beşiktaş'ın kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise şöyle:
9 Ocak Salı
18.00 Beşiktaş - Ado Den Haag
12 Ocak Cuma
17.00 Beşiktaş - Skenderbeu