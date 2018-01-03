Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Bursaspor kamuoyunun gündeminde tartışma konusu olan transfer listesiyle ilgili açıklamamızdır. Transfer dönemleri böyledir. Gündem transfer olduğunda gerçeklerle hayaller, doğrularla yanlışlar birbirine karışır. Dolayısıyla bugün ortaya çıkmış olan transfer listesi için “bizim dosyamızdaki liste budur” demek elbette ki mümkün değildir. Aslına bakılırsa mantık olarak da hiç bir kulüp, teknik direktörünün önüne 80-100 kişilik bir oyuncu listesi koyup, “Hocam, seç beğen alalım“ demez. Kulüp olarak, hem hocamızın hem de ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları istişare edip, 12-13 kişilik bir oyuncu listesi hazırladık. Değerlendirmeyi bu liste üzerinden yapıyoruz. Bu listenin de bizim tarafımızdan sızdırılması mümkün değildir. Ancak bu transfer dönemlerinde oyuncuların kendileri, arkadaşları ve menajerlerini düşündüğünüzde bir ön görüşmenin, bir nabız yoklamasının bile transfer olmuş bitmiş gibi sunulmasının önüne geçilemediği de bir gerçektir. Bunlar futbolun doğasında olan ve yıllardır futbol ailesinde yaşanan olaylardır. Biz kendimizden eminiz ve hocamızla yüzde yüz bir mutabakatla ara transfer dönemini noktalayacağız. Dolayısıyla taraftarımıza vereceğimiz mesaj şudur; Kritik olan şu ara dönemde hocamızla birlikte titiz bir çalışma yapıyoruz. Gidecek arkadaşlarla birlikte nicelik olarak daha makul sayıda, ancak nitelik olarak daha kaliteli bir kadroyla ikinci yarı mücadelemizi yapacağımıza hocamızın da bizim de inancımız tamdır."