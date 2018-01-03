Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğlen saatlerinde Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşma imzalayan tecrübeli stoper, menajeri ile birlikte takımının Belek'teki kampına dahil oldu. Beşiktaş'ın saat 18.00'de Antalya'daki ilk antrenmanına Vida'nın da katılması bekleniyor. Siyah-beyazlı kafile, bugün devre arası kampı için Antalya'ya gelmiş ve burada taraftarlar tarafından coşku ile karşılanmıştı.