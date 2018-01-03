Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herrlich, bu hareketinin devre arası tatilinde gittiği Maldivler’de bile yakasını bırakmadığını söyledi. 46 yaşındaki teknik adam, “Tatilde Maldivler’deydim. Orada bile beni tanıyanlar hemen bu olayı sordular. Hatta garsonlar cep telefonlarına videosunu indirmişler. Beni görünce telefonlarından tekrar izlettirdiler. Ben de ‘Gladbach’ın stadında çok rüzgar vardı’ yanıtını verdim. İtiraf etmem gerekir ki; bir meslektaşımı bunu yaparken görsem ben de çok güler ve sonrasında dalga geçerdim” diye konuştu.