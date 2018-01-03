Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heynckes, Sandro Wagner dışında yeni bir oyuncu almayacaklarını söyledi. Alman forvetin, kendi pozisyonunda birinci tercih olmadığını bildiğini dile getiren Jupp Heynckes, bununla birlikte yeni bir sistem uygulayabileceklerinin altını çizdi. Bayern Münih Teknik Direktörü, lewandowskS ile üagner'i birlikte oynatıp, 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkabileceklerini ifade etti.