Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Lyon'da başarılı bir performans gösteren Marcelo, Barcelona'nın radarına girdi.

DEVRE ARASINDA MARCELO, SEZON SONU DE VRIJ

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Barcelona'nın listesinin ilk sırasında Lazio'dan Stefan de Vrij olduğu ancak Katalan devininin, bu transfer için sezon sonunu bekleyeceği kaydedildi. Thomas Vermaelen'den bekleneni alamayan, Mascherano ve Umtiti'nin sakatlığı nedeniyle devre arasında stoper transferine yoğunlaşan Barcelona'nın 30 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığı belirtildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİ ÖNERDİ

Stefan de Vrij'in menajerlik şirketi olan Sports Entertainment Group'un Barcelona ile yakın ilişkileri olduğu ve bu sebepten dolayı Barcelona'ya Marcelo'yu önerdiği kaydedildi.