Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017-2018 Süper Lig'in 18 ve 19. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre yeni karşılaşma programı şöyle:

18. HAFTA

19.01.2018 Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.01.2018 Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)

16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadyumu)

19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker Stadyumu)

21.01.2018 Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül Stadyumu)

13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir ( Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

19.00 Antalya - Beşiktaş (Antalya Stadyumu)

22.01.2018 Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

19. HAFTA

26.01.2018 Cuma

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park Stadyumu)

27.01.2018 Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

16.00 Göztepe - Kayserispor (Bornova Stadyumu)

19.00 Galatasaray - Osmanlıspor (Türk Telekom Stadyumu)

28.01.2018 Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29.01.2018 Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)