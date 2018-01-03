Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, E Grubu ilk evinde karşı karşıya geldiği Darüşşafaka’ya 84-65’lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaşıyoruz. Çok kötü başlamadık ama bunu devam edemedik. Çok ucu ucuna kaybettiğimiz için takım sarsılıyor. Avrupa kupası maçlarının devamını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“TAKIMI DESTEKLİYORSANIZ, SONUNA KADAR DESTEKLERSİNİZ”

Tribünden gelen istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Kunter, “4 sayı mağlup iken başlıyor. Ondan sonrada artarak gidiyor. Bu takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız, sonuna kadar desteklersiniz. Biz de çok farklı oluyor. Bazen öndeyiz; bana, hakeme niye itiraz etmiyorsunuz diyorlar. Bunun sonu yok. Bizi bırakın oyuncular, en azından verdikleri emeklerin karşılığını almak istiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Bazı sorunlarımız var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Biz ilk defa böyle farklı skorla maç kaybettik. Kötü bir takım değiliz. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Çok büyük destek görmüyoruz. Bir şey varsa Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Üzüldüğüm taraf oyuncuların emekleri var. Emeğe saygı göstermek çok önemli” diye cevap verdi.

DAVİD BLATT: DEPLASMANDA OYNAMAK BİZİM İÇİN AVANTAJA DÖNÜŞTÜ

Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt, Galatasaray Odeabank maçının ardından, “Bazen uluslararası maçlarda ilk maçı deplasmanda oynamak deplasman takımları için avantaja dönüşür. Baskı ev sahibinin üstünde olur çünkü maçı kazanmak zorunda hissederler” dedi.

Darüşşafaka Basketbol, ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında deplasmanda Galatasaray Odeabank’ı 84-65 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt, “Buraya hem doğru bir amaçla hem de doğru bir agresiflikle geldik, savunma ve hücumda. Bu da bizim açık alanları değerlendirebileceğimiz bir basketbol sağladı. 84 sayı atmak bir yana, bunu iki 3’lük isabeti ile yapmak daha ilginç. Bazen uluslararası maçlarda ilk maçı deplasmanda oynamak deplasman takımları için avantaja dönüşür. Baskı ev sahibinin üstünde olur, çünkü maçı kazanmak zorunda hissederler. Belki de bu bize biraz yardımcı oldu. Asıl bize yardımcı olan ise hücumda ve savunmada birbirimize bağlı şekilde iyi bir basketbol oynamamız. Ama önümüzde uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan dönen ancak bugün oynamayan Wilbekin hakkında da konuşan deneyimli başantrenör, “Bugün Wilbekin oynamak istedi ama ben oynamasını istemedim. Geri dönebilmesi için 3-4 güne daha ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.