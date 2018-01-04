Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de gözler devre arası transferine çevrilmişken, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar da şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli camia sol beke kimin alınacağını, başka transfer olup olmayacağını düşünürken, yönetim, Bursaspor’un iki yıldız ismi için girişimleri yoğunlaştırmış durumda. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın sezon başında da istediği kaleci Harun Tekin ve sol bek Aziz Behich’i kadroya katamayan Başkan Aziz Yıldırım, bu sevdadan vazgeçmiş değil. Fenerbahçe, Bursaspor’un yaşadığı mali sıkıntıyı fırsata çevirerek sezon sonunda iki yıldızı birden kadrosuna katarak büyük bir problemi sonlandırmayı hedefliyor.

"Şimdilik mümkün değil"

Hem Harun hem de Aziz Behich, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakarken, Bursaspor Yönetimi de iki yıldızını satarak ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. Ancak kulüpler rakam konusunda henüz birbirlerine yaklaşabilmiş değil. 28 yaşındaki Harun’un 2020’ye, 27 yaşındaki Aziz Behich’in ise 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Mukavele sürelerine güvenen Bursa, iki as için toplam 10 milyon avroluk bir gelir beklentisinde. Fenerbahçe’nin düşündüğü rakam ise 5 milyon avro civarında. Aykut Kocaman’ın yönetime verdiği raporda “Bu oyuncular hem yetenekli hem de istikrarlı. Transferleri gerçekleşirse uzun yıllar bu mevkiler garantiye alınır” ifadesi kullandığı belirtiliyor.

"O sol bek gelecek"

Fenerbahçe, sol bek transferinde kararlı. Robin van Persie’yi göndermek, Elif Elmas’ı kenarda tutmak dâhil kadroya yönelik tüm hesapları yapan, mali olarak da sınırları zorlama kararı alan sarı-lacivertliler, Zenit’in İtalyanı Criscito’yla detayları konuşuyor. Neto ve Giuliano’yla yaptığı görüşmelerin ardından Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul eden Criscito’nun menajeri, yöneticilerle bir araya gelecek ve konu kesinleşecek. Ancak açıkta kalmak istemeyen Fenerbahçe, alternatif isimlerle de temaslarını koruyor. Listeye son olarak İtalyan temsilcisi Verona’dan 21 yaşındaki Mohamed Fares’i ekleyen sarı-lacivertlilerin sol bek sorunun 5 Ocak’a kadar çözmesi bekleniyor.

Yol parasını bile istiyor!

Fenerbahçe’nin Robin van Persie kabûsundan bir türlü kurtulamamasının sebebi, Hollandalının elindeki kapı gibi sözleşme. Sarı-lacivertliler, RvP’yi alacaklarına mahsuben bonservisini verip gönderme peşinde. Ancak sözleşmesindeki bağlayıcı maddelere güvenen Robin van Persie, hem bonservisini bedavaya alıp hem de yarım sezonluk maaşı olan 2,5 milyon avroyu cebine koyarak veda etmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanında yer açma ihtiyacını da koz olarak kullanan Hollandalı uzlaşma kabul etmiyor. Sözleşmesindeki madde gereği lisansının çıkartılmaması söz konusu olmayan RvP’den kurtulmanın yolu bütün isteklerinin kabul edilmesi.

Fernandao gitmek istemiyor

Ara transferde gönderilmesi gündeme gelen Fernandao “Fenerbahçe’de mutluyum ve ayrılmak istemiyorum” dedi. Yedek kalmaktan memnun olmadığını itiraf eden sambacı “Ciddi bir sakatlıktan çıktığım için beklentileri karşılayamadım. Ama iyi bir kamp dönemi geçirip şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ozan belirsizliği

Aykut Kocaman’ın gözden çıkardığı Ozan Tufan’a son bir şans verilmesi gündemde. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyen Ozan kampta yer alacak gibi hazırlandığını belirtirken, menajeri Ahmet Bulut da oyuncuya bir teklif olmadığını ancak Fenerbahçe istemezse kulüp arayışına gireceklerini ifade etti.

Kaptan inanıyor

Volkan Demirel, en büyük konsantrasyonun şampiyonluk olduğunu söyledi. “Hedefim futbolu Fenerbahçe’de bırakmak” diyen kaptan “Ancak şimdi bunları düşünmüyorum. 4. yıldızı takalım sonra konuşuruz” açıklamasında bulundu. Volkan ikinci yarıda hem kendisinin hem takımın daha yüksek performans sergileyeceğini iddia etti.