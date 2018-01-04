Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan ekibinin Calathes’in liderliğinde oldukça organize ve disiplinli bir basketbol oynadığını ifade eden Ataman “Ayrıca hem dış oyuncuları hem de uzunları çok tehlikeli oyuncular. Puan farkını kapatmak için deplasmanlardan galibiyetler çıkarmamız gerekiyor. İyi savunma yaparak, maça ortak olmaya çalışacağız” dedi.