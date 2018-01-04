Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor’un bugüne kadar Süper Lig’de son derece başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Karaman “Yönetim ve taraftarlarımızın da desteğiyle bu çizgiyi daha yukarıya taşımak istiyoruz” dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Karaman, “Yeni transferlerden ziyade mevcut kadroya odaklanmayı daha doğru buluyorum. Transfer yönetim kurulunun işi. Biz teknik heyet olarak işin bu kısmında yer almayacağız” şeklinde konuştu.