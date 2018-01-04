Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş, kadrosuna katmak için 6 aydır uğraştığı Domagoj Vida’yı resmen renklerine bağladı. Salı günü İstanbul’a gelen Hırvat stoper dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Vodafone Park’ta düzenlenen törenle 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Vida “Sayın Başkan Fikret Orman ve Umut Güner’e transfer sürecindeki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a söz vermiştim, sözümü tuttum. 4,5 yıl burada sizinle beraber olacağım. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum” dedi. Yeni takım arkadaşlarıyla daha önce sahada karşı karşıya geldiğini aktaran tecrübeli savunma oyuncusu “Millî takımda da Şampiyonlar Ligi’nde de Beşiktaşlı futbolculara karşı oynadım. Lens ile Dinamo Kiev’de birlikte görev yaptık, Mitrovic de millî takımdan arkadaşım. Büyük bir aileye geldim” ifadelerini kullandı.

Taraftar muhteşem

Hırvat futbolcu, aldığı transfer teklifleriyle ilgili gelen bir soruya “Başkan görüşmeye geldiğinde etkilenmiştim. Bana çok ilgi gösterdiler. Eşimle konuşup karar verdik. Artık Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Önemli olan benim Beşiktaş’ta olmam” cevabını verdi. Beşiktaş taraftarını “muhteşem” olarak değerlendiren Vida “Dinamo Kiev ile buraya geldiğimizde iki metre yanımdaki arkadaşımı duyamamıştım. Taraftarlarımız muhteşem, onların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” yorumunda bulundu. Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih’le yapacağı karşılaşmalarla ilgili olarak da 28 yaşındaki oyuncu “Zor maçlar olacak. Bizim de hedeflerimiz var. Beşiktaş, çok güçlü bir kadroya sahip. İyi bir hocamız var” diye konuştu.

35 milyon € teklif ettiler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İngiltere temsilcisi Everton’a transferi gündemde olan Cenk Tosun’a Çin’den 35 milyon avro teklif geldiğini söyledi. Vodafone Park’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida’nın basına tanıtımı için düzenlenen törende medya mensuplarının sorularını cevaplayan Orman “Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Bütün hareketleri, bütün adımları ciddiyet üzerine gider. Cenk Tosun’a Everton’ın teklifi var ama Çin’den de 35 milyon avroluk teklif geldi, fakat gündeme getirmedik. Cenk’in oynama isteği de bizim için önemli” açıklamasında bulundu. Beşiktaş’ın transferde kendi stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini belirten Başkan Orman “Tatilde olduğum için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi yaptı. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı ise olur, hayırlı değilse olmaz. Bu işe ‘Cenk’i satacağız’ diye başlamadık. İstediğimiz şartlar, oyuncu ve bizim lehimize olursa sonuçlanır. Biten bir şey yok” dedi.

Mandzukic'e "Come to Beşiktaş"

Mario Gomez’den sonra Beşiktaş’a bir Mario daha gelebilir! Bunun haberini siyah-beyazlıların yeni transferi Domagoj Vida verdi. Hırvat futbolcu BJK TV’ye yaptığı açıklamada, “Come to Beşiktaş” videosunu beğendim. Benim de telefon açma isteğim var. Mario Mandzukic’e “Come to Beşiktaş” diyebilirim” dedi. Fikret Orman, Vida’nın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine “Mandzukic, arkadaşı olduğu için öyle söyledi. Pepe de ‘Ronaldo’yu arayacağım’ demişti” sözleriyle renk vermemeye çalıştı.

Orman Ada’da

Başkan Fikret Orman dün İngiltere’ye uçtu. Transfer komitesinden Umut Güner ile birlikte Londra seyahati öncesi, “Daha çok transfer için gidiyorum” diyen Orman, Cenk Tosun konusunda Everton’la son pazarlığını yapacak. Başkan, Nice’ten ayrılma kararı alan İtalyan forvet Mario Balotelli ve Arsenal’de oynayan Olivier Giroud için de nabız yoklayacak.

Bayern’de şok!

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih’te dün antrenmanda kaleci Sven Ulreich sakatlandı. Takımın as kalecisi Neuer’in uzun süredir sakat olması sebebiyle kaleyi koruyan Ulreich’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmazken, sakatlığının ciddi olması durumunda kaleyi 36 yaşındaki Tom Starke koruyacak.

Ayağının tozuyla idmana

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci yarısı için kamp çalışmalarına Antalya’da başladı. Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da start alan hazırlıkların dünkü ilk çalışmasında Domagoj Vida da yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Kara Kartal kampta 9 Ocak’ta Ado Den Haag, 12 Ocak’ta da Skenderbeu takımlarıyla hazırlık maçı yapacak. Öte yandan Gökhan Töre’nin 2-3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.