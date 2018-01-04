Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ara transfer döneminde bombayı patlatmak üzere. Bordo-mavililer, F.Bahçe’nin de istediği Kemar Lawrence ile el sıkıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Major League ekibi New York Redbulls’ta forma giyen 25 yaşındaki sol bekin menajeri dün yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi. Oyuncunun Türkiye haklarına sahip olan menajer Sezer Özkan, Trabzonspor ile el sıkıştıklarını belirtirken birkaç gün içinde transferin netleşeceğini ve imzaların atılacağını söyledi. Başkan Muharrem Usta’nın da bu transfer için görüşmeleri bizzat yürüttüğü öğrenildi. F.Bahçe’nin son dakikada fiyat yükseltme ihtimaline karşı hızlı davranmak isteyen Usta’nın, yarın ya da cuma günü Jamaikalı futbolcuyla İstanbul’da bir araya gelerek transferi noktalaması bekleniyor. Rusya’dan Rubin Kazan ve İngiltere’den West Ham United’ın da ilgisinin olduğu Kemar Lawrence, gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’daki birçok kulübün de dikkatini çekmeyi başarmıştı. Redbulls formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunmasıyla öne çıkıyor.

Uzungöl'ü paylaştı

Kemar Lawrence’nin sosyal medya hesabından Trabzon’da bulunan Uzungöl’ün fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Futbolcu mesajında, “Türkiye ne güzel bir ülke. Umarım bir gün orayı ziyaret ederim” ifadelerini kullandı.

En az 2 transfer

Trabzonspor devre arası transfer dönemi için yol haritasını belirledi. Bordo-mavili yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay ile son bir görüşme yaparak 2 ya da 3 takviyenin yapılması konusunda mutabık kaldığı, ayrıca mevcut kadrodan da 3-4 oyuncu ile yolların ayrılacağı belirtildi. Sol bek, stoper ve bir de kanat oyuncusu transfer etmeyi planlayan yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

Kamp başlıyor

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’da başlayacak. Yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak katılacağı kampa genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım da götürülecek.