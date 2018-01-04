Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da bugün önemli bir zirve gerçekleşecek. Sezon arası sebebiyle tatilde soluğu ABD’de kızı ve torununun yanında alan Fatih Terim, İstanbul’a döndü. Başkan Dursun Özbek ise bir taraftan 20 Ocak’ta yapılacak seçime hazırlanırken diğer taraftan da transfer sürecini yönetiyordu. Bugün Terim ve Özbek zirvesinde taraflar raporlarını masaya koyacak. Özbek mali tabloları, oyuncuların sözleşme ayrıntılarını ve bütçelerini hocaya aktaracak. Fatih Terim de kısa sürede analiz ettiği takımla ilgili görüşlerini ve ikinci yarıya yönelik eylem planlarını Özbek’e aktaracak.

5 maddelik gündem

ABD’de olmasına rağmen transfer çalışmalarına ve yeni kadro yapılanmasına yoğun mesai harcayan Terim, yedek kaleci Carrasso’yu kesin olarak gözden çıkarmış durumda. Donk’un da şu an Nigel de Jong’tan daha zayıf halka olduğu görüşünde. Terim’in ligin ikinci yarısı öncesinde hazırladığı reçetede şu maddeler var;

1- Ndiaye 10 milyon avro üzeri bir teklif gelirse satılabilir.

2- İstenilen seviyede olmayan Donk, takasta kullanılabilir.

3- Yeni alınacak sol bek Antalya kampına yetişmeli.

4- Eren’in yetersizliği sebebiyle yeni bir forvet takviyesi olmalı.

5- Sezon sonu mukavelesi bitecekler scout ekibi tarafından takibe alınmalı.

"Teklif gelmedi"

Dursun Özbek’in listesinde yer almayan Abdurrahim Albayrak, yönetime girmemesiyle ilgili tepki mesajları için, “Tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da” dedi.

Cengiz'in ekibi toplanıyor

Dursun Özbek’in seçimdeki tek rakibi Mustafa Cengiz, yarışa tam anlamıyla bugün start veriyor. Listesindeki isimlerle bugün bir araya gelecek Cengiz, kısa süredeki yol haritasını belirleyip “manifesto” çalışması yapacak.

Eren'in bir derdi var

Galatasaray’da bireysel olarak olumsuz bir sezon geçiren Eren Derdiyok, ikinci yarıda formayı kapmak istiyor. Sezon başı yaşananlar Eren Derdiyok adına iyi şeyler değildi. Gomis gibi sürekli atan bir forvetin gölgesinde kaldı. Sonrasında Fatih Terim geldi... Ancak tecrübeli teknik adam, kupada maçında şans verdiği Derdiyok’un performansını yeterli bulmadı ve yeni bir golcü alınmasını talep etti. Tüm bunlara rağmen pes etmeyen bir Eren vardı. Terim’in raporu doğrultusunda yönetimin santrfor arayışında olması tecrübeli golcüyü daha da hırslandırdı. Derdiyok tatilde olmasına rağmen sabahın 8’inde antrenman yapmaya başladı.

Roma'dan U dönüşü

Galatasaray’da Fatih Terim’in kiralık olarak kadroya katılmasını hedeflediği Cengiz Ünder için kulübü Roma işi yokuşa sürmeye başladı. Genç yıldız da G.Saray’da oynamaya ve Terim’le çalışmaya çok hevesliydi fakat İtalyanlar “Cengiz ile ilgili kararları şu an askıya aldık” mesajını iletti.

Taffarel: Nerede kalmıştık

Fatih Terim’in birlikte çalışmaya ikna ettiği Claudio Taffarel sosyal medya mesajı yayınlayarak, “Kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetime ve özellikle sayın Fatih Terim’e teşekkür ederim. Evet Cimbom nerede kalmıştık” ifadelerini kullandı.