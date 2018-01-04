Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.