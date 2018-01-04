Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği 2017-2018 sezonu kış semineri başladı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, seminerde VAR uygulamasının gelecek sezon uygulanacağını açıkladı.



İşte Demirören'in açıklamaları:



"2. yarı moral kampı. Türk futbolunu tansiyonu yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Adil kararlarınızla bizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Federasyon olarak masum hataya sözümüz yok. Ne kadar dürüst olursanız ol, futbol ikliminde hata vardır. Yapılan yorumlarda, eleştirilerden



Her maç sonrası faturayı size kesselerde, başınız sahaya dik çıkın. Yeter ki sizler güvenimizi sarsacak kararlar vermeyin. 28 maçta off-line uygulaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşler alındı. Kurum olarak hakemlerimizin arkasındayız. Beklentimiz minimum hata, maximum futbola katkı. Gelecek sezon VAR uygulamasına geçeceğiz.